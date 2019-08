Verlierer des Tages Streit bei Taylor Swift und Karlie Kloss

Lange Zeit waren Karlie Kloss (27) und Taylor Swift (29, "You Need To Calm Down") gut befreundet - angeblich sogar so gut, dass das Model einen eigenen Raum im Haus der Sängerin hat. Jetzt soll es laut "Page Six" jedoch zwischen den beiden kriseln. Der Grund? Kloss soll ohne Nachfrage Freundinnen auf das Anwesen eingeladen haben, was die Musikerin dem Bericht zufolge "rasend" gemacht habe.