Verlierer des Tages Stormzy hat sich vertan

Doch die Band Skunk Anansie ("All I Want") ist ihm 20 Jahre voraus. "Sorry Stormzy, wir sind dir schon 1999 zuvorgekommen!", schreibt die Gruppe auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Frontfrau Deborah Anne Dyer (51) alias Skin und Bassist Richard Keith Lewis (58) alias Cass sind ebenfalls dunkelhäutig. "Und da wir gerade dabei sind, ich war auch die erste schwarze Frau", fügt Dyer hinzu. Der Rapper entschuldigte sich daraufhin öffentlich bei der Band. "Ich wollte nicht respektlos sein", heißt es in seinem Post auf Twitter.