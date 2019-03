Verlierer des Tages Stevie Nicks verwechselt Harry Styles

Sängerin Stevie Nicks (70, "Landslide") wurde am Freitag in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen und nach der gemeinsamen Performance mit Harry Styles (25, "Kiwi") zu ihrer gemeinsamen Freundschaft befragt. In einem Interview mit "TMZ" sagte die US-Amerikanerin: "Wir haben uns schon vor einer Weile getroffen. Damals hat er entschieden einen Solo-Ausflug von *NSYNC zu machen..."