Verlierer des Tages Stephen Amells Witz kam nicht gut an

Stephen Amell (37, "Arrow") wollte eigentlich nur einen Witz machen, musste dann aber ganz schön einstecken: Nachdem er herausgefunden hatte, dass bei der Wrestling-Großveranstaltung "WrestleMania" in diesem Jahr Dave Bautista (50, "Guardians of the Galaxy") gegen Profi-Wrestler Triple H (49) antreten würde, twitterte er sinngemäß, er wolle keinen Promi sehen, der von einem beeindruckenden Wrestling-Event ablenkt. Dabei wollte er nur Spaß machen und Bezug auf sich selbst nehmen, denn er hatte im letzten September selbst an einem Promi-Wrestling-Match teilgenommen, wie JustJared.com berichtet.