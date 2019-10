Verlierer des Tages Steffen Henssler "verliert" Wette

Er hat den Mund zu voll genommen: Fernsehkoch Steffen Henssler (47) muss die nächste Ausgabe seiner Koch-Show "Grill den Henssler" (3.11., 20:15 Uhr, VOX) in einem Kleid bestreiten, genauer gesagt in dem Kleid, das Jurorin Mirja Boes (48) in der Show am gestrigen Sonntag (27.10.) getragen hatte. Zuvor hatte Henssler seinen Herausforderer, Ex-Kicker Mario Basler (50), unbedingt in der Dessert-Runde besiegen wollen - und den Wetteinsatz selbst vorgeschlagen: "Um den Druck auf mich selbst noch zu erhöhen: Wenn ich das Dessert verliere, koche ich nächste Woche im Kleid von Mirja Boes."