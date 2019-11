Verlierer des Tages Spice Girls sagen Nein zu Adele

Fehlendes Selbstvertrauen? Davon war bei den Spice Girls bisher noch nie etwas zu spüren. Doch vor der Möglichkeit, gemeinsam mit Stimmwunder Adele (31, "Skyfall") auf der Bühne zu stehen, schreckten Mel B (44), Geri Horner (47), Emma Bunton (43) und Mel C (45) dann allerdings doch zurück. "Wir sagten nein, wer möchte schon mit Adele singen?", zitiert die britische Tageszeitung "The Sun" Sängerin Mel C.