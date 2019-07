Verlierer des Tages Sophie Ellis-Bextors Kleidungs-Fail

Für ihre Fans gibt Sophie Ellis-Bextor (40, "Murder On The Dancefloor") alles. Manchmal aber auch ein kleines bisschen zu viel, wie ein Bericht der "Daily Mail" zeigt. Bei einer Performance tanzte sie in ihrem - ohnehin leicht transparenten - Kleid wild auf der Bühne herum. Als dann noch der Wind dazu kam, wehte das knappe Outfit hoch, sodass der Blick auf ihren Badeanzug im Leo-Print frei wurde.