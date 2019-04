Verlierer des Tages Solange Knowles nicht beim Coachella

Solange Knowles (32, "Cranes in the Sky") hat im März ihr neues Album "When I Get Home" veröffentlicht und hätte es im April auf dem Coachella Festival in Kalifornien live vorstellen sollen. Doch das wird nicht passieren. Wie das Festival selbst via Twitter mitteilte, wird die jüngere Schwester von Beyoncé (37) aus dem Line-up genommen.