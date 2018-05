Verlierer des Tages Simon Cowell entgleisen die Gesichtszüge

Danach bezieht der Musikproduzent seinen Sohn noch mit ins Interview ein. Er fragt ihn: "Wer ist der Juror bei 'Britain's Got Talent', der am besten aussieht?" Der Vierjährige antwortet grinsend mit "Ich". So eine süße Störung nimmt man als Zuschauer und Interviewer dann doch gerne in Kauf.