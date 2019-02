Verlierer des Tages Shawn Mendes verärgert Fans

Das ging nach hinten los! Weil er einen umstrittenen Tweet geliked hat, musste sich Shawn Mendes (20, "There's Nothing Holdin' Me Back") jetzt bei seinen Fans entschuldigen. Der Musiker hatte bei einem fragwürdigen Post eines rechts orientierten australischen Politikers auf Twitter auf "Gefällt mir" gedrückt. Der Tweet machte sich darüber lustig, wie ein Transvestit, der gerne als Frau bezeichnet werden würde, die Diagnose Hodenkrebs erhält.