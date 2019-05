Verlierer des Tages Serie geht ohne Lori Loughlin weiter

Die nächste bittere Pille für Schauspielerin Lori Loughlin (54, "Fuller House"): Die Serie "When Calls The Heart" wird wohl künftig ohne Loughlins Hauptrolle der Abigail Stanton fortgesetzt werden. Wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet, wurde bereits am Sonntag die erste Episode der sechsten Staffel ohne den Charakter der verwitweten Mutter ausgestrahlt. Abigail sei wegen der Krankheit ihrer Mutter in den Osten gereist, um diese zu pflegen, heißt es in einer Erzählung gleich zu Beginn der Folge.