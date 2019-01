Verlierer des Tages Sean Penns Serie wird gestrichen

Die erste Staffel von "The First" ist in Deutschland noch nicht einmal ausgestrahlt, da gibt es schon schlechte Nachrichten für Sean Penns (58, "Gangster Squad") Mission zum Mars. Denn eine zweite Staffel des Science-Fiction-Abenteuers wird es nicht geben. Wie der "Hollywood Reporter" meldet, habe sich der Streamingdienst "Hulu" dagegen entschieden. Die Drama-Serie von "House of Cards"-Schöpfer Beau Willimon erzählte in den bisherigen acht Episoden die fiktive Geschichte der ersten bemannten Mission zum Mars.