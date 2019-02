Verlierer des Tages Schock für Kendall Jenner

Sie sei ein bisschen beleidigt, sagte Kendall Jenner der Moderatorin, da sie selbst noch nie Opfer eines der berühmten Streiche von DeGeneres geworden sei. Anderen Familienmitgliedern sei diese Ehre schon zuteilgeworden, merkte sie an. Das ließ die 61-Jährige nicht lange auf sich sitzen. Ein Mitarbeiter der Show, verkleidet als Jenners Mutter Kris (63), sprang an einer anderen Stelle der Sendung plötzlich neben dem Tisch hervor. Sowohl für Kendall als auch das Publikum ein kleiner Schreckmoment. "Ich zittere am ganzen Körper", erklärte die 23-Jährige anschließend lachend.