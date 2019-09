Verlierer des Tages Schiefes Ständchen für Romeo Beckham

Obwohl Victoria Beckham (45) als Sängerin der Spice Girls berühmt wurde, scheint das musikalische Talent in ihrer Familie nicht gerade überragend zu sein. In ihrer Instagram-Story postete die Designerin eine Video-Aufnahme, die bei der Familiengeburtstagsfeier für Sohn Romeo (17) entstanden ist. In dem kurzen Clip singen Ehemann David (44), Töchterchen Harper (8) und die Söhne Brooklyn (20) und Cruz (14) dem 17-Jährigen ein Geburtstagsständchen - und das klingt ganz schön schief.