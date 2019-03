Verlierer des Tages Saoirse Ronan kämpft mit den Wellen

Gedreht wird derzeit an einem Strand in der Nähe von Bridport im englischen Dorset. Doch die starke Brandung machte die Dreharbeiten offensichtlich zu einem Problem. Wie auf den Bildern zu sehen ist, stolperte die Schauspielerin und fiel bäuchlings in das kühle Nass. Ronan spielt in dem Film an der Seite von Kate Winslet (43, "Titanic"). Der Streifen erzählt die Geschichte der Fossiliensammlerin Mary Anning und ihrer Freundin.