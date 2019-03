Verlierer des Tages Salma Hayek: Kritik an ihrer Ehe

"Einige Menschen fühlen sich nun sogar von mir eingeschüchtert. Aber das ist nur eine andere Art und Weise, Rassismus an den Tag zu legen", so Hayek, die diesen Gedankengang mit den Worten erklärt: "Sie können nicht glauben, dass dieser Mexikanerin dieses Leben vergönnt ist und fühlen sich daher in meiner Gegenwart unwohl", zitiert "People" aus dem Interview. Erstaunlich, dass dem offenbar immer noch so ist. Immerhin gingen die beiden bereits im Jahr 2009 den Bund der Ehe ein und haben zusammen die 11-jährige Tochter Valentina Paloma.