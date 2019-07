Verlierer des Tages Ryan Seacrest kam bei J.Lo nicht rein

Jennifer Lopez (50, "On The Floor") schmiss am vergangenen Mittwoch, anlässlich ihres Geburtstags, in Miami eine riesige Party. Und auch Star-Moderator Ryan Seacrest (44) flog extra von New York nach Miami, um dabei zu sein. Doch es gab ein Problem, wie er gegenüber dem Magazin "People" erzählte: Der 44-Jährige wurde nicht reingelassen.