Verlierer des Tages Rugby-Star Ben Foden ohne Stil

Seit 2012 ist der britische Rugby-Star Ben Foden (33) mit der irischen Sängerin Una Healy (36) verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Kinder. Doch mit der Treue scheint es der 33-Jährige nicht so ganz ernst zu nehmen. Immer wieder brodelte in der Öffentlichkeit die Gerüchteküche. Vor wenigen Wochen verkündete das Paar dann schließlich die Trennung. Doch wirklich traurig scheint Foden nicht zu sein. Er verkündete sogar schon die Scheidung - in einer Dating-App.