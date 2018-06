Verlierer des Tages Rüffel für Olivia Munn

Vergangene Woche hatte Schauspielerin Olivia Munn (37, "X-Men: Apocalypse") in einer Radio-Show über die Familie ihres Ex-Freundes, Football-Star Aaron Rodgers (34), ausgepackt und damit zumindest ein Familienmitglied verärgert. Aarons kleiner Bruder Jordan Rodgers (29) sagte "Us Weekly" dazu: "[...] Ich habe keine Ahnung, warum sie immer noch über einen Ex redet, das verstehe ich nicht".