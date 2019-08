Verlierer des Tages Robert Downey Jr.: Gras in Disneyland

Eine Gruppe von Security-Männer habe den Schauspieler beim Rauchen von Marihuana in einer Gondel erwischt. "Ich wurde überraschend freundlich in ein Sicherheitszentrum gebracht", erzählte der Schauspieler während seiner Rede auf der Bühne. Nach einer strengen Warnung sei er zurück zu seiner Gruppe gebracht worden. "Ich musste lange Zeit mit dieser Schande leben und wollte sie nun hier offenbaren." Für sein Geständnis hat sich Downey Jr. einen besonderen Anlass ausgesucht: In der Zeremonie wurde der "Iron Man"-Star gemeinsam mit Christina Aguilera (38) und weiteren Stars als Disney-Legende ausgezeichnet. Auf der D23 Expo (23. bis 25. August 2019) in Anaheim zeigt Disney zudem eine Vorschau auf seine neuen Produktionen.