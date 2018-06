Verlierer des Tages Rihanna hat kriminelle Doppelgängerin

Superstar Rihanna (30, "Good Girl Gone Bad: Reloaded") ist es gewohnt, in den Nachrichten zu stehen. Jedoch wohl eher selten wegen des Vorwurfs, vor einem Drugstore festgenommen worden zu sein. Wie die US-Seite "TMZ" berichtet, habe die Polizei von Beverly Hills eine Frau wegen unerlaubten Betretens in Gewahrsam genommen. Doch die Dame hatte keinen Ausweis bei sich und behauptete vehement, eine gewisse Robyn Rihanna Fenty zu sein...