Verlierer des Tages Ricky Schroder festgenommen

Hierzulande ist Rick bzw. Ricky Schroder (49) vielen wohl eher als kleiner Junge ein Begriff: Der Film "Der kleine Lord" (1980), in dem Schroder in jungen Jahren die Titelrolle spielte, läuft traditionell zu Weihnachten im deutschen Fernsehen. Nun sorgt der US-Schauspieler für wenig schmeichelhafte Schlagzeilen. Wie US-Medien übereinstimmend berichten, ist er von der Polizei in der Nähe von Los Angeles festgenommen worden.