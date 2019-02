Verlierer des Tages Richard Gere steigt aus

Der US-Star ist zum ersten Mal in einer Serie zu sehen - und nach diesem Statement wohl auch zum letzten Mal. In dem Psychothriller-Format "MotherFatherSon" spielt er Max, einen smarten und einflussreichen Geschäftsmann in der Medienbranche. Doch durch seinen Lebensstil gefährdet er nicht nur sein Imperium, sondern auch sein Familienleben.