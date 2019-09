Verlierer des Tages Renée Zellweger hat Gedächtnislücken

Oscar-Preisträgerin Renée Zellweger (50) kann sich an ihre 30er kaum mehr erinnern. "Es fühlt sich an, als wären sie einfach so passiert", sagt Zellweger im Gespräch mit "CBS Sunday Morning" und schnippt dabei mit den Fingern. Die Schauspielerin drehte damals einen Film nach dem anderen, darunter etwa die "Bridget Jones"-Filme.