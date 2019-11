Verlierer des Tages Rapper T.I. sorgt für Empörung

US-Rapper T.I. (39, "Whatever you like") stößt mit seinen unorthodoxen Erziehungsmethoden auf gehörigen Widerstand. Der Stein des Anstoßes: Er soll seine mittlerweile 18-jährige Tochter Deyjah Imani Harris seit ihrem 16. Geburtstag jährlich zum Frauenarzt schleppen - um die Unversehrtheit ihres Jungfernhäutchens checken zu lassen. Das offenbarte der Rapper US-Medienberichten zufolge im Podcast "Ladies Like Us".