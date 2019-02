Verlierer des Tages Promi-Streit bleibt ein Thema

Dem Moderator Andy Cohen (50) erklärte Aguilera: "Schau sie an und schau mich an. Ich würde es nicht mit ihr aufnehmen! Machst du Witze? Sie hätte mich damals wirklich vermöbeln können", scherzte sie. An dem Tag, an dem sich der Vorfall angeblich ereignet haben soll, waren die beiden Sängerinnen wirklich zusammen in einem Club, sagte Aguilera. Sie habe an diesen Abend im Gegensatz zu Pink aber nur schöne Erinnerungen. Inzwischen haben sich die beiden Damen trotz der unterschiedlichen Geschichten aber auch offiziell ausgesöhnt.