Verlierer des Tages Pete Doherty von Igel gepikst

Ans Gitarre spielen ist erstmal nicht zu denken: Rockmusiker Pete Doherty (40, "Don't Look Back Into the Sun") wurde von einem Igel gestochen und wurde später stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Als er mit seinen beiden Hunden Zeus und Narco beim Spazieren gewesen sei, hätten sich die beiden einen Igel als Spielzeug ausgemacht und in den Mund genommen, schreibt der Brite auf Twitter. Er habe sich dann ein T-Shirt um die Hand gebunden und den Igel gerettet.