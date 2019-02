Verlierer des Tages Pech für Reba McEntire

Schauspielerin Kathy Bates (70) hat im Film-Hit "Titanic" als Molly Brown ein Millionenpublikum verzückt. Doch eigentlich hätte Country-Sängerin Reba McEntire (63, "Does He Love You") die Figur spielen sollen, wie die US-Amerikanerin in der US-Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen" verraten hat. Doch sie konnte das Angebot wegen Termin-Engpässen nicht wahrnehmen. Die Dreharbeiten fielen unglücklicherweise genau in die Zeit ihrer Tour.