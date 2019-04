Verlierer des Tages Pech für Alden Ehrenreich

Schauspieler Penn Badgley (32, "You - Du wirst mich lieben") ist als Dan Humphrey in der Serie "Gossip Girl" bekannt geworden. Doch ursprünglich sollte Alden Ehrenreich (29, "Solo: A Star Wars Story") die Rolle spielen, wie Casting-Direktor David Rapaport (40) nun in einem Interview mit "Entertainment Weekly" verraten hat. Ehrenreich scheiterte allerdings nicht aus schauspielerischen Gründen, sondern wegen seiner Köpergröße.