Verlierer des Tages Paul Rudd: Vom Sohn verspottet

Schauspieler Paul Rudd (50, "Ant-Man and the Wasp") mag als Ant-Man Teil des Marvel-Universums sein, doch seinen Teenager-Sohn kann er mit seiner Superhelden-Rolle nicht beeindrucken. Der 50-Jährige erzählte im britischen Fernsehen, dass Jack (14) stattdessen Falcon (Anthony Mackie) und Black Widow (Scarlett Johansson) bevorzuge. Er habe etwa in Anspielung auf die Namen der Superhelden erwähnt, dass Schwarze Witwen (Black Widow) im wirklichen Leben Ameisen (Ant-Man) erlegen könnten.