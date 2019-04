Verlierer des Tages Olly Murs ist verkatert

Der Sänger hat den Sieg seines Schützlings Molly Hocking (18) in der britischen Ausgabe der Castingshow "The Voice" gefeiert. In seiner Instagram Story ließ Murs seine Fans an seiner Party-Nacht teilhaben: Er demonstrierte stolz den blauen Glitzer im Gesicht, balancierte ein Glas Sekt auf seinem Kopf, lachte und filmte die anderen Gäste. Außerdem zeigte er sich scheinbar nackt auf seinem roten Coach-Stuhl. Eine wilde Feier, die der 34-Jährige nun büßen muss.