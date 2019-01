Verlierer des Tages Nina Agdal verspottet ihren Freund

Das dänische Model Nina Agdal (26) teilte jüngst ein Vorher-Nachher-Selfie von einem romantischen Abend mit ihrem Freund Jack Brinkley-Cook (23) via Instagram. Im Kommentar dazu erklärte sie: "Ich hatte letzte Nacht ein Date mit Jack und wollte eigentlich heiß aussehen. Heute Morgen bin ich dann wieder als ich selbst aufgewacht, leicht verkatert, mit einer Maske im Gesicht. Es fühlt sich gut an in einer ungezwungenen Beziehung zu sein". So weit, so gut.