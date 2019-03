Verlierer des Tages Niederlage für Stormy Daniels

In der Begründung des Richters heißt es, Stephanie Clifford, so der bürgerliche Name von Daniels, habe bereits alles bekommen, was sie eingefordert habe. Der amtierende US-Präsident habe zuvor zugestimmt, dass die Vereinbarung nicht durchgesetzt werde. Somit sieht sich Stormy Daniels selbst übrigens trotz gerichtlicher Niederlage als Gewinnerin: Sie könne nun frei über ihre Erfahrungen mit Trump reden, ohne Angst auf hohe Schadenersatzforderungen. Trump bestreitet die Affäre.