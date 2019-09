Verlierer des Tages Nicole Scherzinger: Neuer Hacker-Angriff

Nicole Scherzinger (41, "Your Love") wurde offenbar erneut Opfer eines Hacker-Angriffs. Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, wurde auf ihrem Instagram-Account ein offensichtlich bearbeitetes, freizügiges Foto hochgeladen, bei welchem der Kopf der Sängerin auf einen anderen Körper gephotoshopped wurde. Aber nicht nur das: Die Hacker kündigten zudem an, ein "Sex-Video" zu veröffentlichen, auf das auch in ihrer Instagram-Bio gelinkt wurde.