Verlierer des Tages Nicholas Brendon offiziell angeklagt

Der ehemalige "Buffy - Im Bann der Dämonen"-Star Nicholas Brendon (48) ist wegen Körperverletzung offiziell angeklagt worden. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, drohen ihm im konkreten Fall bis zu vier Jahre Haft, nachdem er im Jahr 2017 in einem Restaurant in Palm Springs gegen seine Freundin Gewalt angewendet habe. Dabei habe er sie an ihren Haaren zurück an den gemeinsamen Tisch gezogen. Das habe die Angestellten dazu veranlasst, die Polizei zu rufen, welche ihn vorübergehend festnahm.