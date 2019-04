Verlierer des Tages Mumford & Sons mögen ihren Namen nicht

Vielleicht hätten sie sich mehr Mühe geben sollen: Die beiden Musiker Marcus Mumford (32) und Winston Marshall (31) von Mumford & Sons bereuen, dass sie ihre Band so getauft haben. Laut "Daily Mail" hat das Duo sich den Namen in einem Pub ausgedacht. "Es ist ein bescheuerter Bandname", zitiert das Blatt Marcus Mumford aus einem Auftritt in "The Jonathan Ross Show". Gerade mal eine halbe Stunde lang hätten die Musiker über den Namen nachgedacht.