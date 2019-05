Verlierer des Tages Moby zieht sich zurück

Musiker Moby (53, "When It's Cold I'd Like to Die") hatte zuletzt mit einer Menge Gegenwind zu kämpfen. Daraus zieht er nun Konsequenzen und sagte die vier Termine seiner Lesetour in Irland und Großbritannien ab. Außerdem will er sich für eine Weile zurückziehen, wie er auf Instagram schrieb. Anstoß dafür ist seine Biografie "Then It Fell Apart". Darin ist eine Passage über eine angebliche Liaison mit Oscar-Gewinnerin Natalie Portman (37, "Black Swan") enthalten, die diese Behauptung aber dementierte.