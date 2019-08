Verlierer des Tages Milo Ventimiglia ist zu alt für Batman

Wütend ist der "This is Us"-Darsteller deshalb aber nicht. Schließlich habe er auch ohne dieses Filmprojekt genug zu tun, so der Schauspieler weiter. Der neue Batman ist inzwischen gefunden: Robert Pattinson (33, "Twilight - Bis zum Morgengrauen") soll ihn in einer geplanten Trilogie verkörpern. Der erste Film soll Mitte 2021 in den US-Kinos starten.