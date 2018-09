Verlierer des Tages Miley Cyrus: Fieser Streich

Während einer Autofahrt will sich Cyrus auf dem Beifahrersitz rote Lippen verpassen. Doch das lässt Liam Hemsworth nicht zu. Mit einem lauten Schrei erschreckt er die Sängerin, sodass ihr fast der Lippenstift aus den Händen fällt. "Du ruinierst alles!", schreit sie ihn an und ist gar nicht begeistert von dem kleinen Scherz. Der Schauspieler lacht jedoch nur über seine Liebste. Er ist bekannt dafür, dass er Cyrus gerne erschreckt. Erst vor Kurzem postete er ein Video, in dem er Miley mitten in der Nacht auflauert und mit einem lauten Schrei erschreckt.