Verlierer des Tages Michael Shannon wird ersetzt

Nicht jedes Serienprojekt funktioniert mit der ersten Zusammensetzung des Casts. Das musste nun auch Schauspieler Michael Shannon (45, "Elvis & Nixon") erfahren. Denn dieser wurde laut "The Hollywood-Reporter" in der HBO-Serie "Lakers" nun durch John C. Reilly (54, "Holmes & Watson") ersetzt. Der offizielle Grund: Shannon habe das Projekt aufgrund kreativer Differenzen verlassen.