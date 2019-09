Verlierer des Tages Michael Owen wurde von der Queen gerügt

Der ehemalige Fußballspieler Michael Owen (39) hat einen unangenehmen Moment erlebt - und zwar mit niemand Geringerem als der Queen! Der Grund: Er habe beim Royal Ascot seinen Hut abgesetzt und sei daraufhin von Queen Elisabeth II. zurechtgewiesen worden. Das verriet er in seiner neuen Biografie "Reboot: My Life, My Time".