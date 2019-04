Verlierer des Tages Michael Madsen verliert Rolle

Der 61-Jährige hatte Ende März mit seinem Land Rover in Malibu einen schweren Autounfall. Die Polizei stellte bei einer anschließenden Kontrolle eine erhöhte Alkohol-Konzentration in seinem Blut fest. Da Madsen bereits im Jahr 2012 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden war, droht ihm nun eine einjährige Haftstrafe.