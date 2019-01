Verlierer des Tages Melissa Joan Hart gegen Nichtchristen

Der ehemalige "Sabrina - Total verhext"-Star (1996-2003), Melissa Joan Hart (42), hat im Podcast "Glaubensreisen mit Paula Faris" über ihren Glauben gesprochen. Für diese Aussagen wird sie nun heftig kritisiert, wie "thisisinsider.com" meldet. Denn unter anderem sagte Hart in dem Interview, dass sie ihren sechsjährigen Sohn "vor Nichtchristen" warnte, bevor er von einer christlichen Vorschule zu einer traditionellen Schule wechselte. "Wir wissen nicht, ob diese Leute gute Menschen sind. Wir wissen nicht, ob sie an Jesus glauben", so Hart.