Verlierer des Tages Melania Trump: Kein Weihnachtsurlaub

Die First Lady hatte sich bereits am Freitag im Trump-Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach eingerichtet, wie die US-Zeitung "Politico" berichtet. Die Familie wollte über zwei Wochen dort verweilen. Doch um das Weihnachtsfest noch zu retten, muss das Mutter-Sohn-Gespann jetzt zurück nach Washington. Unklar ist, wo Trumps vier andere Kinder aus seinen ersten beiden Ehen, Ivanka (37), Donald Jr. (40), Tiffany (25) und Eric (34), Weihnachten verbringen werden.