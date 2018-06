Verlierer des Tages Mel Gibson: Gerichtsschlappe

Schauspieler und Regisseur Mel Gibson (62, "Mad Max") hat eine ungewöhnliche Klage verloren. Der Star wollte gerichtlich verhindern, dass der Film "The Professor and the Madman" veröffentlicht wird - in dem er selbst die Hauptrolle spielt! Aber bei diesem - gemeinsam mit seiner Produktionsfirma Icon Productions angestrebten - Kino-Stopp hat er nun den Kürzeren gezogen, wie die US-Seite "The Hollywood Reporter" berichtet.