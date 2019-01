Verlierer des Tages Matthew McConaugheys schlimme Nacht

Der US-amerikanische Schauspieler Matthew McConaughey (49, "Interstellar") offenbarte in einem Interview mit dem US-Magazin "People", dass er und seine Frau Camila Alves zu Hause aktuell über die Vorteile eines neuen Bettes diskutieren. "Ich glaube, ich möchte eine härtere Matratze", so McConaughey. Der 49-Jährige erklärte, dass er nach einer Nacht ohne die gewohnte Kissenauflage von einem schmerzenden Rücken geplagt wurde: "Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und fühlte mich als hätte mich ein Bulle im Rodeo abgeworfen", sagte er.