Verlierer des Tages Matt LeBlanc: Fan-Verwechslung

Bittere Verwechslung: Der Schauspieler Matt LeBlanc (51) offenbarte in der amerikanischen Talkshow "Live With Kelly And Ryan", wie der Zahn der Zeit an ihm nagt. Die meisten seiner Fans sprechen ihn mit Joey Tribbiani auf der Straße an, seiner Hauptrolle aus der Sitcom "Friends". Doch gab es da vor Kurzem einen Jungen, der ihn etwas anders in Augenschein nahm: "Oh mein Gott, du bist Joeys Vater!", zitiert er in der Sendung.