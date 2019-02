Verlierer des Tages Marie Kondo wird Opfer von James Corden

Kondos zurückhaltende, bescheidene Art nachahmend erklärt Corden den Leuten, denen er helfen will, dass sie jedes Teil in ihrem Haus anfassen sollten, um sich zu überlegen, ob es Freude in ihnen auslöst. Ab da unterscheidet sich seine Art der Hilfe allerdings von der Kondos. Was dem Paar keine Freude bereitet, wird nicht einfach aussortiert, sondern von Action-Star Van Damme kurzerhand zertrümmert und zerstört. Selbst der Fernseher fliegt aus dem Fenster. Das geht dem Ehepaar dann doch zu weit und der Mann erklärt: "Wissen Sie, was keine Freude in mir auslöst? James Corden!" Woraufhin Van Damme dem Moderator an den Kragen geht...