Verlierer des Tages Mariah Carey wird kritisiert

Mariah Carey (48) wird am heutigen Donnerstag zum ersten Mal in Saudi-Arabien auftreten. Das finden aber nicht alle gut. Wie die "New York Post" meldet, wachse die Zahl der Frauenrechtsaktivistinnen, die den US-Star gerne dazu bewegen würde, den Gig abzusagen. Damit soll sie inhaftierte Frauenrechtlerinnen unterstützen. Doch bislang hält Carey an dem Termin fest.