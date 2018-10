Verlierer des Tages Madonna verwirrt ihre Fans

Madonna ("Rebel Heart") hat Mitte August ihren 60. Geburtstag gefeiert. Was die Queen of Pop für ihren Teint macht, hat sie nun auf Instagram verraten. Die Sängerin veröffentlichte ein Video auf ihrem Account, in dem sie ein Kosmetik-Produkt vorführte. Doch der Gesichtsroller, der durch zwei geriffelte Bälle das Gesicht massieren soll, um so einen strahlenden Teint zu kreieren, sorgte bei ihren Fans für reichlich Verwirrung - und etliche Lacher.